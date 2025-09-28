El litoral peruano presentará oleajes anómalos de ligera intensidad, por lo que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, dispuso el cierre de 47 puertos.

De acuerdo al aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV), el fenómeno se extenderá hasta el 30 de setiembre y afecta a terminales portuarios, caletas, muelles y otras infraestructuras marítimas.

En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que son 11 puertos en el Litoral Norte como Terminal Multiboyas Salaverry, Muelle artesanal del terminal pesquero Salaverry, Puerto Malabrigo, Puerto Pacasmayo, Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B). Además, caletas Guadalupito, Cherrepe, Magadalena de Cao, La Barranca, Huanchaco; y puerto Morin.

En el Litoral Centro; caletas como Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas, La Gramita, Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo; terminales como Multiboyas Chimbote, portuario Chimbote Muelle 1 y 2, Multiboyas BPO; Muelles como Sider “C” (Chimbote), 1 (TPMC), 2 (TPMC); Puerto Chimbote, Samanco, Casma, Chancay, San Nicolás, San Juan.

Por el lado del Litoral Sur; terminales como Multiboyas Tablones, portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas PetroPerú, Multiboyas TLT; muelles como Enapu (Ilo), SPCC (Patio Puerto), Engie, Fiscal Ilo; caletas como Morro Sama, Vila Vila; desembarcadero pesquero artesanal Ilo; Punta Picata.

Ante esta situación, se insta a los Gobiernos Regionales, Locales, Capitanías de Puerto y empresas de la comunidad acuática tomar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o daños personales o materiales.

Asimismo, se exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad.