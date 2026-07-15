Con el objetivo de fortalecer la preparación del país frente a un eventual Fenómeno de El Niño, El Comercio, en alianza con Hombro a Hombro, realizará este jueves un foro de trabajo que reunirá a representantes del Estado, la empresa privada, gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil.

La actividad tendrá lugar en la sede histórica del diario, en el Centro de Lima, y contará con la participación de representantes del gobierno entrante, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), además de empresas y organizaciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

Durante la jornada, los asistentes presentarán las principales acciones que desarrollan desde sus respectivos sectores y participarán en mesas técnicas para identificar prioridades, compartir experiencias y construir una hoja de ruta orientada a fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del país.

Hombro a Hombro plantea incorporar al sector privado desde la planificación

El fundador y director ejecutivo de Hombro a Hombro, Juan Manuel Arribas, afirmó que uno de los principales desafíos del Perú es fortalecer la planificación antes de que ocurran las emergencias.

Según explicó, el foro busca transmitir al próximo Gobierno la necesidad de integrar al sector privado desde el inicio de las estrategias frente al Fenómeno de El Niño y no únicamente durante la atención de las emergencias.

“Lo que queremos decirle al nuevo gobierno es que aquí estamos. No esperen a que comience el Niño para recién llamarnos para apagar incendios. Lo que pretendemos es que el sector privado realmente sea invitado desde el principio en todo el proceso de planificación de las acciones que se van a tomar contra el Niño”, sostuvo Arribas.

El ejecutivo recordó que el sector privado participó activamente durante el Niño Costero de 2017, los eventos climáticos de 2023 y la pandemia del COVID-19 mediante apoyo logístico, transporte de ayuda humanitaria, instalación de infraestructura temporal y abastecimiento de insumos estratégicos.

Asimismo, señaló que esa experiencia puede aprovecharse en la etapa preventiva mediante herramientas como Obras por Impuestos, la preposición de almacenes, campañas de comunicación y el fortalecimiento de las cadenas logísticas en las zonas de mayor riesgo.

Capacitación a autoridades y articulación institucional

Arribas advirtió que uno de los principales obstáculos para responder a los desastres continúa siendo la limitada capacidad de gestión de numerosos gobiernos locales.

Indicó que, aunque la legislación exige que las municipalidades cuenten con planes de gestión del riesgo de desastres, muchas aún no disponen de estos instrumentos ni del personal capacitado para activar los procedimientos necesarios durante una emergencia.

En ese contexto, propuso que el próximo Gobierno convoque y capacite a las nuevas autoridades regionales y municipales apenas concluyan las elecciones, además de conformar un equipo ejecutivo integrado por representantes del Estado y del sector privado para acelerar la implementación de acciones preventivas, tomando como referencia el modelo del Comando Vacuna.

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El Comercio impulsa un espacio de diálogo para la prevención

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, señaló que el objetivo del foro es contribuir a fortalecer la coordinación entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil ante uno de los principales riesgos climáticos que enfrenta el país.

“Sabemos que el país enfrentará un desafío de enorme magnitud y creemos que la mejor manera de afrontarlo es trabajando juntos. Desde El Comercio queremos contribuir a tender puentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para que el Perú llegue mejor preparado y pueda reducir el impacto”, manifestó.

El evento será transmitido en vivo a través del canal de YouTube de El Comercio, permitiendo que la ciudadanía conozca las propuestas y conclusiones presentadas por los participantes.

Contexto: emergencia por lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño

El foro se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 60 días en 796 distritos de 22 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, mediante el Decreto Supremo N.º 097-2026-PCM, con el propósito de ejecutar acciones inmediatas y de rehabilitación frente al peligro inminente de intensas lluvias asociadas al Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Los organizadores señalaron que los acuerdos alcanzados servirán como base para una agenda de seguimiento que fortalezca la coordinación entre las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres y los distintos actores involucrados en la prevención.