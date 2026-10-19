El ministro de Salud, Luis Dyer, advirtió que el Perú enfrentará una situación “terrible” debido al fenómeno de El Niño, cuyo periodo más crítico se extendería entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El funcionario alertó sobre lluvias torrenciales, desbordes de ríos, daños en infraestructuras y temperaturas extremas que podrían afectar a diferentes regiones del país.

“Nos espera realmente una situación terrible y hay que decirlo fuerte y claro a la población”, declaró Dyer durante una entrevista concedida al programa dominical Panorama.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) sostuvo que la magnitud del evento climático podría superar las previsiones iniciales y la capacidad de respuesta del Gobierno frente a sus consecuencias.

“Este ‘Niño’, científicamente hablando, es un ‘Niño’ que nunca en la historia del país hemos tenido (...) Va a estar por encima de cualquier esfuerzo que vamos a hacer como gobierno, está por encima de cualquier expectativa que podíamos tener”, manifestó.

Ministro pide evacuar zonas cercanas a ríos y quebradas

Ante el riesgo de inundaciones, Dyer hizo un llamado a las familias que viven en zonas vulnerables, especialmente cerca de los cauces de los ríos y quebradas del norte del país, para que abandonen estos lugares de manera preventiva.

El funcionario advirtió que las lluvias intensas podrían provocar desbordamientos y afectar viviendas, carreteras y otras infraestructuras ubicadas en áreas de riesgo.

“No estamos haciendo una especie de estrategia de temor y miedo, sino que es la realidad científica: el río se va a desbordar”, enfatizó.

El ministro señaló que, pese a los trabajos de limpieza de cauces que realizan las autoridades, estas intervenciones no garantizan que puedan evitarse todos los daños asociados con la intensidad del fenómeno climático.

El Niño podría generar sensaciones térmicas de hasta 45 grados

Otro de los riesgos señalados por el titular del Minsa es el aumento de las temperaturas. Según indicó, algunas zonas podrían registrar sensaciones térmicas cercanas a los 45 grados, lo que incrementaría el peligro de sufrir golpes de calor.

Dyer explicó que estas condiciones representarían un desafío para la salud pública, especialmente para las personas que trabajan durante varias horas al aire libre, así como para los niños pequeños y los adultos mayores.

El ministro también manifestó su preocupación por las consecuencias que podrían tener las condiciones climáticas extremas sobre los establecimientos de salud y la continuidad de la atención médica.

Durante la entrevista, precisó que la posibilidad de alcanzar una sensación térmica de 45 grados todavía estaba sujeta a verificación científica, por lo que no debe interpretarse como una temperatura confirmada para todo el territorio peruano.

Gobierno identifica 1.800 puntos de riesgo ante El Niño

La advertencia del ministro se produce después de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, señalara que el fenómeno de El Niño podría tener consecuencias dramáticas para el país.

La mandataria sostuvo que la temperatura del mar se encuentra cinco grados por encima de lo normal y aseguró que los indicadores climáticos superan los registros observados durante los eventos de 1982 y 1997.

Según informó, el Gobierno tiene identificados 1.800 puntos de riesgo en todo el territorio nacional, de los cuales 536 han sido priorizados para realizar labores de limpieza de cauces de ríos y otras medidas de prevención.

Asimismo, anunció la habilitación de albergues con capacidad para aproximadamente 30.000 personas, la instalación de hospitales de campaña en regiones del norte y el desplazamiento de cinco buques de la Marina de Guerra hacia diferentes ciudades portuarias.

Fujimori también indicó que Estados Unidos enviará entre enero y febrero de 2027 una embarcación hospital con capacidad de mil camas, mientras que se espera la llegada de maquinaria procedente de Japón al puerto del Callao para apoyar las acciones de respuesta.

Enfen prevé un fenómeno de magnitud extraordinaria hasta 2027

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que el actual evento climático podría alcanzar una magnitud extraordinaria en la costa peruana y mantenerse durante los primeros meses de 2027.

Según las proyecciones del organismo, el calentamiento anómalo del mar podría continuar con elevada intensidad hasta febrero, para luego disminuir progresivamente hacia mediados del próximo año.

El escenario contempla temperaturas por encima de lo habitual y lluvias intensas, principalmente en la costa norte, aunque su evolución dependerá de las condiciones oceánicas y atmosféricas de los próximos meses.

Frente a este panorama, las autoridades han insistido en la importancia de adoptar medidas preventivas, prestar atención a las alertas oficiales y evitar permanecer en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.