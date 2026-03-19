El Poder Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia en 134 distritos distribuidos en diversas provincias de las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, debido a la situación de peligro inminente por intensas lluvias.
La medida, establecida mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario a partir del 20 de marzo 2026.
El objetivo de la prórroga es dar continuidad a intervenciones urgentes orientadas a reducir el nivel de riesgo existente, además de garantizar acciones de respuesta inmediata y posterior rehabilitación en las zonas afectadas.
Estas disposiciones se enmarcan en lo señalado por el Decreto Supremo Nº 039-2026-PCM, publicado en el boletín oficial de normas extraordinarias.
Entre las tareas pendientes figuran labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como el despliegue de maquinaria pesada y la distribución de insumos destinados al sector agrícola.
La ejecución estará a cargo de los gobiernos regionales y locales de las jurisdicciones comprendidas, con acompañamiento técnico y supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con distintos sectores del Estado.
Te puede interesar
- Fernando Rospigliosi asegura que cambio de gabinete fue decisión del Ejecutivo
- Keiko Fujimori afirma que vacancia de José Jerí y votos adelantados afectaron Gabinete Ministerial
- George Forsyth llega a Huancayo y recorre mercados (VIDEO)
- IPAE Acción Empresarial: Jóvenes definirán las Elecciones Generales 2026
- Balcázar sobre salida de Miralles: “Tenemos que darle más fuerza al problema de la inseguridad ciudadana”
- López Aliaga visita Trujillo y dice: “Podemos Perú y APP son la misma vaina”