El Poder Ejecutivo dispuso la ampliación del estado de emergencia en 134 distritos distribuidos en diversas provincias de las regiones de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, debido a la situación de peligro inminente por intensas lluvias.

La medida, establecida mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-PCM, tendrá una vigencia de 60 días calendario a partir del 20 de marzo 2026.

El objetivo de la prórroga es dar continuidad a intervenciones urgentes orientadas a reducir el nivel de riesgo existente, además de garantizar acciones de respuesta inmediata y posterior rehabilitación en las zonas afectadas.

Estas disposiciones se enmarcan en lo señalado por el Decreto Supremo Nº 039-2026-PCM, publicado en el boletín oficial de normas extraordinarias.

Entre las tareas pendientes figuran labores de limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, así como el despliegue de maquinaria pesada y la distribución de insumos destinados al sector agrícola.

La ejecución estará a cargo de los gobiernos regionales y locales de las jurisdicciones comprendidas, con acompañamiento técnico y supervisión del Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con distintos sectores del Estado.