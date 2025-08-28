Josimar Cabrera Cornejo será extraditado a Estados Unidos para responder ante la justicia por el presunto homicidio de su esposa, Sheylla Gutiérrez.

El acusado se entregó voluntariamente a la sede de Interpol Lima en la madrugada del jueves, luego de que la fiscalía de Los Ángeles emitiera una orden de captura internacional en su contra.

Las autoridades peruanas confirmaron que el proceso de extradición ya está en marcha y que será Estados Unidos quien remita, a través de la Cancillería, la documentación y pasajes correspondientes para concretar el traslado.

Cabrera permanecerá bajo custodia en Lima hasta que se cumplan los trámites legales. Una vez en territorio norteamericano, enfrentará cargos por homicidio.

El caso se inició el 21 de agosto, cuando se halló el cuerpo de Sheylla Gutiérrez en Los Ángeles. La fiscalía estadounidense señaló a Cabrera como principal sospechoso, tras reunir pruebas que incluyen un video grabado un día después de que la víctima dejara de comunicarse con sus familiares.

Previo a la denuncia, Cabrera había llegado al Perú el 16 de agosto junto con sus tres hijos por el aeropuerto Jorge Chávez, sin que existiera entonces una orden en su contra. No obstante, tras confirmarse el crimen, se activó su búsqueda internacional.

La familia de la víctima responsabiliza directamente al acusado. “Hay demasiada evidencia”, expresó la hermana de Gutiérrez, quien subrayó que el video en el que se observa a un hombre arrastrando un bulto en el condominio constituye un elemento clave en la investigación.

En paralelo, el Estado peruano anunció medidas de apoyo para los tres menores que quedaron bajo el cuidado de su abuela materna. La ministra de la Mujer, Ana Peña, informó que recibirán una asistencia económica de 600 soles bimestrales por cada hijo hasta que cumplan 28 años, siempre que continúen estudiando. Asimismo, el Gobierno asumirá los gastos de repatriación del cuerpo de Gutiérrez, previsto para dentro de dos semanas.