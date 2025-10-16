Las aerolíneas LATAM Airlines Perú y SKY Airline anunciaron el cierre de sus rutas Lima–La Habana y Lima–Cancún, respectivamente, debido a la pérdida de viabilidad económica provocada por la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de Transferencia, que entrará en vigor el 27 de octubre de 2025.

En el caso de LATAM, la ruta a La Habana dejará de operar el 11 de marzo de 2026. La compañía explicó que el nuevo cobro afectará principalmente a los pasajeros en conexión internacional, que representan cerca del 70 % de la demanda en ese trayecto, reduciendo la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez frente a otros centros de conexión regional.

En casi dos años de operaciones, la aerolínea transportó a más de 110 mil pasajeros entre Perú y la capital cubana.

Por su parte, SKY cerrará su ruta Lima–Cancún tras más de cuatro años de operación ininterrumpida y más de 427 mil pasajeros movilizados. La compañía señaló que la exigencia de visa para los viajeros peruanos y el impacto económico de la TUUA afectaron la rentabilidad de la ruta, altamente dependiente de pasajeros en conexión.

Los vuelos continuarán hasta el 31 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales antes de su cese definitivo.

MEDIDAS

Ambas empresas coincidieron en que la medida busca resguardar la sostenibilidad de sus operaciones ante un escenario de mayores costos y menor competitividad frente a aeropuertos de la región que no aplican este cargo.

LATAM indicó que ofrecerá opciones de reembolso, adelanto o reubicación a los pasajeros con boletos posteriores al cierre de su ruta, mientras mantiene diálogo con el MTC para evaluar alternativas que mitiguen el impacto de la tarifa en los vuelos de conexión internacional.

