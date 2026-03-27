El avance de la leptospirosis en el país continúa generando alerta, especialmente en las regiones declaradas en emergencia debido a las lluvias intensas. El incremento de contagios mantiene en vigilancia a las autoridades sanitarias.
El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Salud del Perú emitió una alerta epidemiológica dirigida a los establecimientos de salud de las zonas afectadas, con el objetivo de reforzar la detección de casos, asegurar tratamientos oportunos y mejorar la respuesta sanitaria frente al brote.
De acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, se han registrado 1 238 casos en todo el país, además de 175 personas hospitalizadas por la enfermedad.
En cuanto a la evolución de la mortalidad, el informe detalla que ya se han confirmado 9 fallecimientos en lo que va del año, cifra que incluye menores, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Por regiones, se reportan muertes en Tumbes, San Martín y Piura, donde se concentra el mayor número de decesos según las últimas actualizaciones.
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