Amenazas de intensas lluvias, avance del mortal dengue y una delincuencia incontenible, son tres enemigos al que las autoridades, en la región La Libertad, deben enfrentar con todas sus armas a fin de tratar de mitigar sus efectos y en otros casos puntuales vencerlos y erradicarlos.

Obviamente que para ello se requieren establecer medidas excepcionales y, valgan verdades, el marco legal se ha flexibilizado para que dichas acciones se ejecuten de la mejor manera; es decir, con voluntad, planificación y estrategia. Sin embargo, los resultados no son los óptimos y saltan a la vista.

Con norma en mano

Pero vamos por partes. Desde inicio del año se advirtió de intensas precipitaciones en todo el norte del país y desde el Ejecutivo, en enero, se emitió el primero de seis decretos supremos con los que se declaraba la emergencia por intensas precipitaciones pluviales en la región La Libertad.

Estos decretos supremos son los siguientes: N°007-2023 PCM, N°008-2023 PCM, N°029-2023 PCM, N°034-2023 PCM y el último se emitió ayer y es el N°072-2023-PCM. En cada una de estas declaratorias de emergencia se incrementó el número de provincias y distritos que estaban en riesgo por lluvias.

Gasto cero

Ahora bien, hasta el último miércoles 7 de junio, de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en la consulta de ejecución de gastos de emergencia –lluvias–, la región La Libertad tenía un presupuesto de S/2′948,749, pero eso se incrementó ayer a S/17′229,946; no obstante, registra cero en certificación, cero en compromiso y por ende cero en gasto. En otras palabras, no ha gastado ni un sol.

Consultado sobre qué actividades se están realizando en el marco de esta emergencia por lluvias, el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila , dijo que actualmente están abocados a la capacitación en la ley nacional de gestión de riesgos y desastres, sobre todo en colegios y también autoridades.

“También estamos por concluir un plan preventivo de emergencia, en los que han participado la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Colegio de Ingenieros, Instituto del Mar del Perú, entre otras entidades. Se ha dejado claro las rutas por donde pueden discurrir las aguas, en caso de activación de quebradas, sin causar daños a las viviendas y personas. También estamos viendo la descolmatación de ríos, quebradas; colocación de sacos; entrega de palas, picos a la población, para que también colabore”, manifestó.

Inseguridad crece

Así como se han otorgado medidas legales para enfrentar la amenaza de las lluvias, ocurrió lo propio para combatir la delincuencia común y crimen organizado en La Libertad. Esto se evidencia con los cinco decretos supremos con los que se declaraba la emergencia por inseguridad ciudadana. Estos son el N°010-2023 PCM, (emitido el pasado 19 de enero), luego vino el N°025-2023 PCM, el N°037-2023 PCM, el N°053-2023 PCM, y el último N°063-2023 PCM (emitido el pasado 19 de mayo).

La última declaratoria de emergencia se prolonga hasta el 20 de junio, pero lo cuestionable es este punto es que no se asignó un presupuesto específico para cumplir los planes y estrategias.

¿Hay un plan?

Es más, el consejero regional por Trujillo, Roberth De La Cruz , cuestionó que a la fecha no haya un plan claro contra el crimen y que el Ejército no salga a patrullar las calles. Llegaron 100 agentes de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), pero los actos delincuenciales no han reducido.

“Yo estoy en contra de que hayan traído 50 o 100 Dinoes que han hecho gastar plata y solo vienen a parar vehículos a realizar control de identidad, pero no hay ninguna captura importante. Los asaltos, muertes, siguen ocurriendo. Y desde acá lamento que el gobernador César Acuña los haya presentado con bombos y platillos. Fue una lavada de cara para decirle a la ciudadanía que estamos luchando contra la inseguridad”, dijo el consejero en una entrevista a Correo.

Dengue

En cuanto al dengue, el pasado 12 de mayo, el Ejecutivo emitió el decreto supremo N°009-2023 SA con el que se declaraba la emergencia sanitaria por brote de la enfermedad en nueve distritos de la región La Libertad por un periodo de 120 días.

Para ejecutar las acciones preventivas y frenar el avance del virus, se cuenta con un presupuesto de S/ 1′119,350.

Sin embargo, en un último reporte, desde la Gerencia Regional de Salud de La Libertad han informado que hay 2,335 casos confirmados de dengue en este departamento.Un total de 134 están hospitalizados y ocho personas han fallecido.

Ante este contexto, la exgerente regional de Salud Kerstyn Morote García tiene una visión del por qué los casos se dispararon.

La exfuncionaria sostiene que desde que inició esta nueva gestión no ha visto trabajos de prevención de la enfermedad ni promoción de la salud, pues solo reaccionaron cuando se informó de una primera víctima mortal.

“Hay que ser claros, acá hay un presupuesto asignado año a año, para la lucha y control de enfermedades metaxénicas (transmitidas por vectores), entre las cuales se encuentra el dengue. Entonces, estas acciones se tienen que tomar de manera muy responsable por parte del gerente de Salud y su equipo técnico. Día a día se informa a la Sala Situacional del aumento de casos. Nosotros en 2022 vimos que se estaban presentando casos en Chepén y Pacasmayo y tras una serie de acciones lo controlamos. Teníamos un presupuesto de S/400 mil”, contó Morote.

La galena enfatizó que se ha esperado demasiado tiempo para prevenir.

“Ahora lamentamos las muertes. Duelen las deficiencias de nuestras autoridades”, acotó.