Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se evalúa ampliar el número de distritos declarados en estado de emergencia por las lluvias.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, indicó que las evaluaciones actuales contemplan que hasta el 60% de estas jurisdicciones adopten dicha medida ante los riesgos generados por las precipitaciones.

En declaraciones a la Agencia Andina, el titular del Indeci precisó que, hasta el momento, 963 distritos ya han sido declarados oficialmente en estado de emergencia debido a las lluvias. Esta cifra representa el 51% del total de jurisdicciones distritales existentes en el país.

Vásquez explicó que se analizan nuevos escenarios de riesgo que podrían motivar la inclusión de más distritos en esta condición.

Asimismo, señaló que también se evaluará la ampliación del estado de emergencia en algunos distritos donde el plazo de la medida está por vencer.