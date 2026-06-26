La Marina de Guerra del Perú llevó a cabo la Conferencia Final de Planeamiento (FPC) del ejercicio multinacional UNITAS 2026 en el Centro de Entrenamiento Táctico Naval.

La reunión permitió culminar la coordinación de las acciones que se ejecutarán durante la edición número 67 de este entrenamiento internacional, considerado el más antiguo del ámbito naval.

La ceremonia fue presidida por el Comandante General de Operaciones del Pacífico, vicealmirante Gian Marco Chiapperini Faverio, y contó con la participación de autoridades de la Marina de Guerra del Perú, representantes de la Cuarta Flota de Estados Unidos y delegaciones de las marinas que participarán en el ejercicio.

Durante la conferencia se confirmó el despliegue de medios navales, aéreos, submarinos y de Infantería de Marina, además de validarse aspectos relacionados con logística, comunicaciones, control operacional y conducción del ejercicio. UNITAS 2026 incluirá operaciones en los ámbitos marítimo, fluvial, anfibio, lacustre y del ciberespacio.

La fase operativa se desarrollará del 10 al 24 de septiembre en Callao, Ancón, Salinas, Junín e Iquitos, con la participación de 24 países. El Perú intervendrá con unidades de la Marina de Guerra, el Ejército y la Fuerza Aérea, mientras que el ejercicio reunirá buques, submarinos, aeronaves, plataformas no tripuladas y fuerzas especiales de diversas naciones.