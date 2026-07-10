La Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Ministerio de Cultura inició la elaboración de un plan preventivo para resguardar el patrimonio cultural de la región frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

La estrategia busca disminuir los riesgos en monumentos arqueológicos y proteger la infraestructura de los principales museos de Lambayeque.

Como parte de este trabajo, el director de la entidad, Carlos Wester La Torre, encabezó una mesa de coordinación con los responsables de los seis museos administrados por la UE005 y especialistas de la Unidad de Infraestructura y Proyectos.

De manera paralela, la Unidad de Infraestructura y Proyectos procesa las fichas técnicas elaboradas para identificar los puntos críticos en los sitios arqueológicos.

La evaluación también comprende el estado de techos, almacenes, áreas expuestas a inundaciones y los equipos que podrían utilizarse ante una eventual emergencia.