El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin, informó que mantiene un seguimiento constante del abastecimiento de combustibles en el país en el contexto de la emergencia y el racionamiento de gas natural dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas.

Según el monitoreo realizado hasta el 09 de marzo, los principales terminales ubicados en el Callao —Conchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom— cuentan con inventarios que, en conjunto, permiten mantener la disponibilidad de combustibles líquidos como Diésel B5 y gasoholes Regular y Premium para cubrir la demanda durante el periodo de emergencia.

En el caso del GLP, la supervisión en las plantas Pluspetrol Pisco, Solgas, Zeta Gas y los terminales del Perú (TDP) indica una autonomía estimada de abastecimiento de 5.5 días en Pluspetrol Pisco, 3.7 días en Solgas, 1.5 días en Zeta Gas y 2.3 días en TDP.

La entidad también informó que se han aprobado medidas excepcionales para facilitar el suministro de combustibles, entre ellas autorizar el uso combinado de tractos y cisternas del mismo operador, permitir el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas bajo condiciones técnicas y facilitar la importación de combustibles con unidades de placas extranjeras.