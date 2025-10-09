Agentes de la Dirección Antidrogas de la PNP (Dirandro), mediante una operación helitransportada, descubrieron dos fuselajes de avionetas presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de drogas en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa (Pasco).
A través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú informó que las aeronaves fueron encontradas incineradas, una táctica común utilizada para eliminar cualquier tipo de evidencia antes de la llegada de las autoridades. No se registraron detenciones tras el hallazgo.
Según las primeras investigaciones, se presume que las avionetas habrían sufrido accidentes debido al exceso de peso de la mercadería ilegal que transportaban. Trascendió que estas aeronaves formarían parte de una ruta internacional, presuntamente movilizando droga entre Perú, Bolivia y Brasil, según informó un corresponsal de Canal N.
La Dirandro continúa con las diligencias para esclarecer la red de narcotráfico detrás de este hallazgo en Oxapampa.
