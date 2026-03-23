Renato Alexander Gaitán García, peruano de 18 años, fue admitido con beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, esto luego de que en julio del 2025, consiguiera la medalla de oro en la Olimpiada Mundial de Matemáticas (IMO).

Desde el distrito de Villa El Salvador, en Lima, el estudiante logró lo que miles intentan cada año: ingresar a una de las casas de estudio más exigentes del mundo, tras competir con más de 100 mil postulantes a nivel global.

Desde su vivienda, su padre, Renzo Renato Gaitán Martel, y su madre, Asunción García Chambilla, brindaron todo el apoyo posible.

Sus logros no empezaron en los últimos años, sino desde los 8 años, cuando mejoró sus habilidades en matemática. A los 12 comenzó a competir a nivel nacional y a los 15 años entendió que el talento no siempre avanza al ritmo que uno espera.

A su corta edad, consiguió un total de 200 medallas nacionales y 9 internacionales, que tuvieron relevancia en el proceso para ser becado por el MIT.

Además, el orgullo nacional busca especializarse en la criptografía, una disciplina que protege la información en un entorno cada vez más interconectado. Renato quiere comprender cómo los algoritmos matemáticos permiten encriptar información sensible.

Pese a este gran salto, no olvida sus raíces. Su objetivo es regresar al país tras culminar sus estudios para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del Perú. No obstante, aún enfrenta un último reto, el cual es conseguir una laptop adecuada para iniciar su etapa universitaria en Estados Unidos.