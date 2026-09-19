El Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra el escultor peruano Luis Sifuentes, conocido en el ámbito artístico como “Mamanka”, investigado por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual.

La medida fue solicitada por el Primer Equipo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas. La fiscal provincial Evelyn Taboada De la Cruz presentó elementos de convicción que vincularían al investigado, de 58 años, con los presuntos abusos denunciados por una ciudadana colombiana identificada como Valentina.

Según la denuncia, el primer contacto entre la agraviada y el escultor ocurrió en Medellín, Colombia, cuando ella tenía 10 años y se encontraba en situación de abandono. La investigación señala que Sifuentes habría entregado dinero a terceras personas para que abusaran sexualmente de la menor.

Posteriormente, cuando la víctima tenía 14 años, el investigado habría financiado su traslado terrestre y clandestino desde Colombia hacia Perú. De acuerdo con la Fiscalía, la joven fue llevada a la vivienda-taller del escultor en Lima, donde habría quedado embarazada como consecuencia de los presuntos abusos.

La resolución judicial fue emitida luego de la difusión de un reportaje de “Cuarto Poder”. Tras la denuncia, la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Udavit) asumió la atención integral y psicológica de la agraviada, además de brindarle asistencia legal durante el proceso.

Actualmente, la hija de la denunciante, de seis años, permanece bajo la custodia del investigado en territorio peruano.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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