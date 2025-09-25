El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, a partir del 5 de octubre de 2025.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 120-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.

Durante la prórroga, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional . El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el Comando Unificado en estas provincias, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.

De igual manera, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo 500 metros a cada lado de la vía. La medida, vigente desde el 27 de setiembre por 60 días, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 121-2025-PCM.

En este caso, el control del orden interno recae en la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se autorizan restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución.

El Gobierno señaló que estas prórrogas son necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, mantener el orden interno y proteger los derechos de la población frente a amenazas de grupos hostiles y posibles disturbios en las zonas señaladas.