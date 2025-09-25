El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto, a partir del 5 de octubre de 2025.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 120-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.
Durante la prórroga, las Fuerzas Armadas mantienen el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asumirá el Comando Unificado en estas provincias, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos.
De igual manera, el Ejecutivo extendió el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, incluyendo 500 metros a cada lado de la vía. La medida, vigente desde el 27 de setiembre por 60 días, fue oficializada mediante el Decreto Supremo 121-2025-PCM.
En este caso, el control del orden interno recae en la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se autorizan restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución.
El Gobierno señaló que estas prórrogas son necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, mantener el orden interno y proteger los derechos de la población frente a amenazas de grupos hostiles y posibles disturbios en las zonas señaladas.
