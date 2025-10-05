La encantadora Salma Quezada Hernández, quien fuera la Reina Infantil del 72° Festival de Primavera, brilló con luz propia en el reciente corso primaveral por el 73° Festival Internacional de la Primavera realizado en la ciudad de Trujillo.

Salma Hernández fue la figura central del carro alegórico de la Escuela de Modelaje Isaboc Novoa, luciendo un atuendo espectacular de la diseñadora Nataly de Arissa Atelier y contagiando su carisma al público asistente. Su participación cierra su etapa de su reinado anterior, pasando el protocolo de manera simbólica y despidiéndose de su título de una forma memorable.

“Verla liderar este carro alegórico después de haber sido la reina infantil el año pasado es una alegría inmensa para toda la familia. Ella ha disfrutado cada momento”, indicó Geanmarco Quezada, padre de la pequeña Salma.

La participación de Salma Quezada Hernández en el 73° Festival de Primavera no solo fue un momento de celebración personal y familiar, sino también un recordatorio de la tradición y el encanto que hacen de este festival uno de los eventos más emblemáticos de Perú.