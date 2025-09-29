En una tarde llena de color y entusiasmo, Caja Trujillo se llevó el León de Oro en el corso de la 73 Edición del Festival Internacional de la Primavera, evento que reunió a más de 50 mil personas durante el desfile de las principales empresas, marcas y gremios más importantes de la región.

El carro alegórico presentó como figura central a una mujer vestida completamente de flores, que simboliza a la diosa de la naturaleza en su máximo esplendor: protectora, fértil y sabia. Las mariposas que la rodean reflejan el ciclo natural de transformación y libertad. A su lado, la reina que representa a la microfinanciera, sobre una flor de loto, simboliza la pureza del alma humana en comunión con la tierra que la sustenta.

Cabe mencionar que, es la tercera oportunidad que dicha entidad microfinanciera se hace acreedora al máximo galardón, pues, además tiene en su haber, dos leones de plata.

Como se sabe, el corso primaveral es uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad de Trujillo y se ha convertido en una tradición que atrae a miles de personas cada año.