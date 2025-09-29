Fin de fiesta. Más de 25 mil personas vibraron con el Gran Corso Internacional de la Primavera, evento que marca el cierre del 73° Festival Internacional de la Primavera en Trujillo.
Recorrido
Desde el mediodía, carros alegóricos y delegaciones de reinas y bastoneras extranjeras engalanaron las calles de esta ciudad. La ruta inició en la intersección de las avenidas España y Vera Enríquez, avanzó por la avenida España, tomó la calle Juan Pablo II y concluyó en la avenida América Sur.
Durante el trayecto, miles de personas se apostaron en las veredas para aplaudir y tomarse fotos con los participantes.
Los asistentes, asimismo, mostraron su malestar por el mal estado de la pista en la avenida Vera Enríquez, porque complicaba la exhibición de las agrupaciones.
