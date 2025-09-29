Miles de asistentes gozaron del Gran Corso Internacional de la Primavera, que este año contó con 123 números que incluyeron la participación de carros alegóricos, comparsas, reinas y bastoneras extranjeras. Trujillo se vistió fiesta, color y tradición. (Fotos: El Vespertino)
Miles de asistentes gozaron del Gran Corso Internacional de la Primavera, que este año contó con 123 números que incluyeron la participación de carros alegóricos, comparsas, reinas y bastoneras extranjeras. Trujillo se vistió fiesta, color y tradición. (Fotos: El Vespertino)

Fin de fiesta. Más de 25 mil personas vibraron con el Gran Corso Internacional de la Primavera, evento que marca el cierre del 73° Festival Internacional de la Primavera en Trujillo.

Recorrido

Desde el mediodía, carros alegóricos y delegaciones de reinas y bastoneras extranjeras engalanaron las calles de esta ciudad. La ruta inició en la intersección de las avenidas España y Vera Enríquez, avanzó por la avenida España, tomó la calle Juan Pablo II y concluyó en la avenida América Sur.

Durante el trayecto, miles de personas se apostaron en las veredas para aplaudir y tomarse fotos con los participantes.

Los asistentes, asimismo, mostraron su malestar por el mal estado de la pista en la avenida Vera Enríquez, porque complicaba la exhibición de las agrupaciones.

LE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS