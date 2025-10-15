El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta amarilla por el incremento de vientos de ligera a moderada intensidad que afectarán la costa norte y centro del país entre el miércoles 15 y jueves 16 de octubre.

Según el reporte del Senamhi, el fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como reducción de la visibilidad horizontal en varias zonas del litoral. Además, se prevé la presencia de cobertura nubosa, llovizna, niebla y neblina, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, precisó el organismo en su comunicado oficial.

La alerta abarca las regiones Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, y estará vigente hasta el jueves 16 de octubre a las 23:59 horas.

Velocidades estimadas del viento

El Senamhi informó que para este miércoles 15 de octubre se prevén vientos de hasta 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro, 22 km/h en la costa sur y 34 km/h en Ica.

Para el jueves 16 de octubre, se mantendrán velocidades similares, con ráfagas que podrían intensificarse en las zonas más expuestas del litoral.

Recomendaciones

Las autoridades pidieron a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones en la infraestructura ligera, toldos o anuncios publicitarios, así como evitar actividades al aire libre en zonas con polvo o arena. Además, se exhortó a los conductores a manejar con precaución debido a la disminución de la visibilidad en carreteras costeras.

El Senamhi recordó que continuará monitoreando el comportamiento de los vientos y actualizando sus avisos a través de sus canales oficiales.

