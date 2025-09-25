La Sunedu presentó el Ranking Universitario 2025, incluido en su IV Informe Bienal 2021-2022, con datos administrativos y públicos que reflejan la calidad educativa e investigadora del sistema universitario. El listado distingue entre universidades públicas y privadas. En el sector público, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lidera, seguida por la UNSA de Arequipa y la UNI.
Destacan los ingresos al top 10 de la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. En el ámbito privado, la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabeza la lista, seguida por la PUCP y la Científica del Sur, que ascendió al tercer puesto. También figuran UPC, USIL, USMP, César Vallejo, Continental, Ricardo Palma y de Lima.
La Sunedu señala que este ranking busca orientar a estudiantes y familias en la elección de una institución. La versión completa, con 39 universidades públicas y 43 privadas, está disponible en el portal oficial.
