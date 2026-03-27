Las medidas de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y su exministro Geiner Alvarado fueron ampliadas por el Poder Judicial en el marco de la investigación por presunta participación en una organización criminal. Las resoluciones se emitieron tras requerimientos de la fiscalía.

En el caso de Castillo, el juez Edhin Campos Barrenezuela dispuso extender la medida por doce meses adicionales, fijando su vigencia hasta marzo del 2027.

Cabe mencionar que el exmandatario permanece bajo esta condición desde marzo del 2023, investigado por presuntamente liderar una red enquistada en su gobierno entre 2021 y 2022.

Respecto a Geiner Alvarado, el juez Juan Carlos Checkley ordenó ampliar su prisión preventiva por siete meses más, medida que se extenderá hasta octubre del 2026.

Como se recuerda, el exministro es investigado por su presunta vinculación con la misma organización. Su abogado, Humberto Abanto, indicó que aún no había sido notificado de la resolución.

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