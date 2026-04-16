El congresista Eduardo Salhuana informó que la bancada de Alianza para el Progreso (APP) dará el voto de confianza al gabinete de Luis Arroyo este jueves 16 de abril.

Según indicó, la decisión responde a la necesidad de priorizar la estabilidad política en medio del proceso electoral y ante la posibilidad de un eventual gobierno de transición en los próximos meses.

Sostuvo que la estabilidad del país es clave para generar condiciones de inversión y crecimiento económico, por lo que la bancada expresará formalmente su posición durante el debate.

“Nosotros creemos que sí, hemos manifestado nuestra posición, pero en las actuales condiciones, faltando tres meses para que posiblemente se instale un gobierno de transición, estando en pleno proceso electoral, creo que lo que hay que dar al país es estabilidad. La estabilidad política genera las posibilidades de inversión y el crecimiento económico. Y por eso que la bancada de APP va a expresar su punto de vista mañana en el debate, pero creo que por responsabilidad frente al país vamos a otorgar la confianza al gabinete”, expresó el congresista.

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