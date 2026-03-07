Una delegación del Poder Ejecutivo llegó a la provincia de La Convención, en Cusco, para inspeccionar las labores de reparación del ducto de gas afectado por una deflagración.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, arribó al aeródromo de la planta Malvinas acompañada por los ministros de Trabajo, Defensa y Energía y Minas.

Tras aterrizar en la zona en una aeronave de la Fuerza Aérea, la comitiva se desplazó por tierra hacia otro punto cercano y posteriormente abordó un helicóptero con destino al kilómetro 43 del sistema de transporte de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú. El área intervenida se ubica en el distrito de Megantoni, donde continúan las labores técnicas para reparar el ducto.

#PCMInforma | La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles parte hacia Megantoni, en Cusco, para supervisar los trabajos de reparación del ducto, junto a los ministros de Energía y Minas, Trabajo y Defensa.#GobiernoPresente pic.twitter.com/pDL8U9en1H — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 7, 2026

Actualización de trabajos en la zona

De acuerdo con el último reporte, las excavaciones permitieron liberar los dos extremos de la tubería de líquidos para su intervención, lo que permitirá utilizar maquinaria para acelerar los trabajos.

También se inició el montaje de equipos de corte y bloqueo para aislar el tramo dañado y extinguir completamente la llama.

Mientras tanto, continúa la investigación para determinar la causa de la rotura del ducto, a la espera del informe técnico del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), entidad que ya ingresó a la zona para labores de supervisión. El cronograma de reparación se mantiene en 14 días, sujeto a las condiciones climatológicas.