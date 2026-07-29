Al finalizar el Desfile Cívico Militar, el canciller Carlos Espá se refirió a los principales desafíos que afrontará el nuevo gobierno en materia diplomática y política. Entre los temas que abordó destacó la importancia de restablecer la relación con México y avanzar en una agenda de integración entre ambos países.

“El Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos, somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas. (...) No podemos estar separados de México. Tenemos que estar juntos y estoy seguro que muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración”, manifestó.

Respecto al pedido de facultades legislativas que presentará el Consejo de Ministros, Espá señaló que confía en alcanzar acuerdos con el Parlamento para impulsar medidas urgentes, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

“El Congreso de la República va a desempeñar, va a desarrollar un rol que es el que le corresponde. (...) Y la oposición, yo estoy seguro y tengo la esperanza, tengo la seguridad, que va a ser una oposición leal, que va a ser una oposición democrática, porque todos somos peruanos”, afirmó.