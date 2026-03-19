Con autorización del Ejecutivo, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se desplazará a Bogotá para asistir a actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El viaje fue aprobado mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La agenda del canciller incluye su participación en la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, el I Foro de Alto Nivel Celac – África y la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del bloque. Estas actividades se desarrollarán el viernes 20 y el sábado 21.

La norma establece que el desplazamiento se realizará del 20 al 22 y que, durante su ausencia, el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores quedará encargado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez.

Asimismo, se indica que la cumbre permitirá revisar los avances alcanzados en 2025 y abordar los retos futuros del bloque.