Una intervención conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional se desarrolló en un almacén donde se guarda material electoral de la ONPE, como parte de las investigaciones por la desaparición y posterior hallazgo de cédulas en espacios públicos.

La diligencia tuvo lugar en un parque industrial utilizado como centro de almacenamiento para distintas empresas, incluido el resguardo de material electoral. En el punto se hizo presente un patrullero, mientras personal de la ONPE acudió para participar en la inspección.

De acuerdo con la información preliminar difundida en Canal N, esta fue la tercera intervención del día dentro de las pesquisas. Antes, las autoridades habían revisado el colegio Los Próceres, lugar desde donde salió el material electoral el 12 de abril y que dio origen a la cadena de hechos bajo investigación.

El caso se centra en verificar cómo se gestionó el traslado del material en un vehículo tipo taxi, parte del cual habría sido extraviado, lo que abrió cuestionamientos sobre la cadena de custodia.

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