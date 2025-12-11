La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, integrante del Equipo Especial Lava Jato, ingresó al Poder Judicial la acusación formal contra Pedro Pablo Kuczynski y un grupo de exfuncionarios.

El documento imputa a los investigados el presunto delito de colusión en agravio del Estado, en relación con la concesión del proyecto IIRSA Norte.

De acuerdo con la acusación, los hechos materia de investigación se sitúan entre 2003 y 2005, periodo en el cual se promovió la participación privada para la construcción y administración de los tramos viales del Eje Multimodal Amazonas Norte.

La Fiscalía sostiene que, en ese proceso, se habría favorecido de manera indebida a la empresa Odebrecht y a las compañías asociadas.

El requerimiento fiscal plantea ocho años y seis meses de prisión para Pedro Pablo Kuczynski y José Ortiz, ambos investigados por colusión. Para los exfuncionarios Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico, la solicitud asciende a nueve años de pena privativa de libertad.

Según el Ministerio Público, Pedro Pablo Kuczynski, en su rol de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión, mantuvo reuniones con Jorge Henrique Simoes Barata, entonces representante de Odebrecht en el país, con el fin de favorecer a la constructora dentro del proceso de adjudicación.