César Aguilar señaló que José María Balcázar fue elegido mediante un proceso democrático en el Congreso y que, hasta el momento, no cuenta con antecedentes de su gestión.
“La Contraloría no se casa con nadie”, afirmó, y recalcó que cualquier irregularidad será investigada y reconocida públicamente.
El funcionario precisó que la entidad continuará acreditando comisiones en diversas instituciones y proyectos, y que se mantienen intervenciones en el puerto de Chancay y otras concesiones.
También supervisan ministerios en temas de relevancia, así como la adquisición de aeronaves para la Fuerza Aérea, aunque esta última información es reservada por seguridad del Estado.
Aguilar indicó que el jefe del OCI de Palacio ya se encuentra acreditado para realizar controles sobre la gestión anterior y las contrataciones en el despacho presidencial.
