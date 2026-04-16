Un pronunciamiento de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) puso en duda el desempeño de la ONPE durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El gremio señaló que la conducción del organismo, encabezada por Piero Corvetto, no respondió a las exigencias del proceso democrático.

Entre las principales observaciones, se mencionan retrasos en la instalación de mesas que afectaron a votantes desde las primeras horas del día. También se reportó lentitud en el procesamiento de actas, especialmente en Lima, lo que generó incertidumbre en el desarrollo de la jornada.

Ante este escenario, ComexPerú consideró necesario un relevo en la jefatura de la ONPE antes de la segunda vuelta. El gremio argumenta que las deficiencias detectadas requieren medidas inmediatas para asegurar una mejor organización y evitar nuevos inconvenientes.

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