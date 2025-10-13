El congresista Ernesto Bustamante, integrante de Fuerza Popular, anunció que su bancada no integrará el nuevo gabinete ministerial ni la Mesa Directiva del Congreso.

La decisión, explicó, busca preservar la neutralidad institucional y evitar interpretaciones políticas que puedan afectar la transparencia del periodo preelectoral.

Bustamante precisó que esta postura responde a una estrategia de responsabilidad política. Según dijo, Fuerza Popular ha optado por no ocupar cargos visibles en el Ejecutivo ni en la dirección parlamentaria, con el objetivo de evitar que su participación sea vista como una forma de interferencia en la contienda electoral.

En relación con la estructura del Congreso, el legislador no descartó que se convoque a nuevas elecciones internas para recomponer la Mesa Directiva.

Indicó que es “muy probable” que se lleve a cabo una votación, aunque todavía no se ha definido si esta será solo para reemplazar al presidente del Parlamento o si implicará la renovación completa de sus integrantes.

“La decisión dependerá del pleno”, subrayó Bustamante, al precisar que el tema aún se encuentra en evaluación dentro del Legislativo.

Bustamante remarcó que la decisión de su bancada busca impedir que los meses restantes del actual gobierno se conviertan en un “escenario paralelo de campaña”.

“No queremos que se vea cualquier acción de gobierno o del Parlamento como una interferencia con el proceso electoral”, manifestó.

Finalmente, recordó que el presidente del Congreso es el primero en la línea de sucesión presidencial en caso de vacancia, por lo que consideró fundamental mantener un equilibrio institucional que garantice la estabilidad política y el respeto al proceso democrático.