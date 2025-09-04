El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que plantea mejorar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes, iniciativa que busca garantizar un ingreso justo que asegure su protección y seguridad social.

La propuesta, sustentada en los Proyectos de Ley 3864/2022-CR, 4786/2022, 8911/2024-CR y otros, obtuvo 66 votos a favor, cero en contra y 12 abstenciones, con lo cual quedó lista para ser remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El dictamen establece que los docentes retirados de la Carrera Pública Magisterial percibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno.

El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Flores Ruiz (FP), sostuvo que la medida constituye una justa reivindicación para los maestros jubilados y cesantes, recordando que durante décadas dedicaron su labor a la educación.

El texto aprobado también incluye a los docentes retirados de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, comprendidos en los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530, así como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) y a la Ley 29944.

En el caso de los aportantes al SPP, se precisa que las pensiones tendrán como referencia la RIM de la primera escala magisterial, monto que deberá ser determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu).

Con esta aprobación, los legisladores subrayaron que se atiende una demanda largamente esperada por un sector que históricamente reclamaba mejores condiciones para enfrentar su retiro.