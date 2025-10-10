El Congreso de la República convocó a sesión del Pleno a las 9:00 p. m. para votar la admisión de las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte por la causal de “permanente incapacidad moral”, ya publicadas en la web del Parlamento.

El debate llega un día después del atentado contra la orquesta Agua Marina, que dejó cinco heridos y reavivó las críticas al Ejecutivo por el avance de la delincuencia. En la sesión previa, varios congresistas exigieron acelerar el trámite de la vacancia.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, anunció que el Pleno será presencial y tendrá como objetivo debatir y votar la admisión de las mociones de vacancia presidencial.

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, anunció que se convocará a sesión presencial del #PlenoDelCongreso hoy a las 9:00 p. m., con el fin de debatir la admisión de las mociones de vacancia presidencial.

El parlamentario Alejandro Cavero cuestionó la falta de liderazgo del Gobierno: “Una presidenta que no habla, que no lidera, que no sale a mostrar que está tomando acción (…) No esperen que la ciudadanía no se sienta asqueada, frustrada, absolutamente abandonada".

”A su turno, Patricia Chirinos (Avanza País) señaló que la inseguridad “ya rebasó el vaso” y pidió la destitución inmediata: “Tenemos los votos y la obligación moral de vacar a Dina Boluarte (…) La delincuencia manda, reina, y el pueblo vive aterrorizado”.

En la misma línea, Diego Bazán (Renovación Popular) exhortó a no dilatar el proceso: “Ya no perdamos el tiempo (…) Estoy seguro de que más de 100 votos hay para retirar a la señora Boluarte”.