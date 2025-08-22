El Congreso de la República recibió este jueves una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, en medio de los cuestionamientos a su labor frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

El documento fue ingresado a la mesa de partes del Parlamento a las 8:35 a.m. y, de acuerdo con el procedimiento, el presidente del Legislativo, José Jerí, deberá informar al Pleno sobre su presentación.

En caso sea admitida, el debate podría realizarse después de la Semana de Representación, cuando el ministro sería convocado para responder un pliego de 22 preguntas.

La moción señala que Malaver carece del liderazgo necesario para dirigir y coordinar de manera efectiva las políticas nacionales y sectoriales vinculadas al orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana.

El pedido de interpelación cuenta con las firmas de congresistas de distintas bancadas, entre ellos Susel Paredes, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Alex Flores y Nieves Limachi.

Los promotores de la moción argumentan que la actual gestión del Ministerio del Interior no ha dado respuestas efectivas frente a la escalada delictiva, lo que ha derivado en mayores reclamos ciudadanos y en la exigencia de medidas más concretas.

Presentan moción de interpelación contra el ministro del Interior Carlos Malaver. Foto: Captura.

De ser aceptada, Malaver deberá explicar la estrategia de su sector y responder a las críticas por la falta de resultados tangibles.