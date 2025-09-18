El Congreso de la República oficializó hoy la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre, para participar en la Semana de Alto Nivel del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La medida fue publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano mediante la Resolución Legislativa Nº 32444.
La norma indica que la jefa de Estado se mantendrá a cargo del despacho presidencial, empleando tecnologías digitales, con mecanismos de seguridad para garantizar la continuidad de sus funciones.
Durante su visita, Boluarte sostendrá encuentros bilaterales con otros jefes de Estado y altas autoridades del Sistema de las Naciones Unidas, aprovechando su presencia en la cita internacional.
