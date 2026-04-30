La justicia peruana avanzó en el caso del expresidente Alejandro Toledo al aprobar el trámite para ampliar su extradición desde Estados Unidos.

La decisión permitirá que sea investigado en el país por hechos vinculados al Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema determinó que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo bilateral entre ambos países, incluyendo la correspondencia de delitos y la gravedad de las penas. El fallo fue emitido el 21 de abril bajo la presidencia del juez supremo Víctor Prado Saldarriaga.

El caso se centra en el proyecto vial que conecta Inambari con Azángaro, donde el Ministerio Público sostiene que se habrían cometido actos ilícitos durante el proceso de adjudicación. Según la investigación, los delitos atribuidos no tienen carácter político, por lo que no existe impedimento para continuar con el pedido.

La Fiscalía señala que Toledo habría favorecido a la empresa Camargo Correa a cambio de pagos ilegales que superarían los 6 millones de dólares. Parte de ese dinero, presuntamente canalizado a través de cuentas offshore junto a Josef Maiman, sustenta un pedido de condena de 24 años y 8 meses de prisión, que se sumaría a otras sentencias que ya enfrenta.

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