Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) solicitaron al Poder Ejecutivo completar los recursos destinados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En conferencia de prensa, precisaron que el sistema electoral necesita S/ 589.52 millones para garantizar el desarrollo del proceso.

Las autoridades detallaron que el JNE solicitó S/ 103.51 millones y recibió S/ 75.02 millones, por lo que mantiene un saldo pendiente de S/ 28.49 millones. La ONPE requirió S/ 433.21 millones y obtuvo S/ 250 millones, quedando un déficit de S/ 183.21 millones. En el caso del Reniec, la institución pidió S/ 52.80 millones y hasta el momento no ha recibido financiamiento.

Los representantes de los organismos electorales señalaron que la falta de presupuesto pone en riesgo el cumplimiento del cronograma de las elecciones.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, advirtió que la situación afectaría el recuento de votos, la fiscalización electoral, el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales y otras actividades del proceso.

La ONPE indicó que la insuficiencia de recursos podría dificultar la contratación de personal, la producción y distribución del material electoral y la compensación para los miembros de mesa. Por su parte, Reniec alertó que también se verían comprometidos la impresión del DNI, la actualización del padrón electoral y otros servicios registrales.