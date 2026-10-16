La institución pidió a los gobiernos regionales y locales priorizar las zonas vulnerables y contar con recursos para responder a posibles emergencias. Foto: GEC
La institución pidió a los gobiernos regionales y locales priorizar las zonas vulnerables y contar con recursos para responder a posibles emergencias. Foto: GEC

La Defensoría del Pueblo destacó la reunión encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde se evaluaron posibles impactos del fenómeno El Niño y se establecieron disposiciones dirigidas a las autoridades subnacionales, además de recomendaciones para la ciudadanía.

Tras este encuentro, la entidad recordó que la gestión del riesgo de desastres requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y decisiones tomadas a tiempo. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, remarcó.

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales a poner en marcha sin demoras las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo. Además, pidió concentrar los esfuerzos en las zonas con mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.

En cuanto a la población, recomendó mantenerse informada mediante las alertas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como cumplir las indicaciones de las autoridades.

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