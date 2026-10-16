La Defensoría del Pueblo destacó la reunión encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde se evaluaron posibles impactos del fenómeno El Niño y se establecieron disposiciones dirigidas a las autoridades subnacionales, además de recomendaciones para la ciudadanía.

Tras este encuentro, la entidad recordó que la gestión del riesgo de desastres requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno y decisiones tomadas a tiempo. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, remarcó.

La institución exhortó a los gobiernos regionales y locales a poner en marcha sin demoras las medidas preventivas dispuestas por el Ejecutivo. Además, pidió concentrar los esfuerzos en las zonas con mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.

En cuanto a la población, recomendó mantenerse informada mediante las alertas del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), así como cumplir las indicaciones de las autoridades.