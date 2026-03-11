La continuidad del titular del Ministerio de Salud se encuentra en evaluación luego de que el funcionario presentara su renuncia al cargo ante la Presidencia. La información fue confirmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, durante una conferencia de prensa.
Según explicó la jefa del gabinete, el ministro de Salud, Luis Quiroz, le comunicó en horas de la mañana su intención de dejar el puesto. Más tarde, se conoció que el documento formal con su renuncia fue remitido al despacho presidencial.
Miralles precisó que el Ejecutivo todavía no ha adoptado una decisión sobre el futuro del funcionario y que el presidente de la República se encuentra revisando la carta presentada antes de determinar si será aceptada.
“El día de hoy el ministro de Salud ha presentado su carta de renuncia. No se ha tomado la decisión de si se acepta o no la renuncia”, expresó Miralles.
