Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, respondió este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por los audios que lo vincularían con el caso “El Diablo”. En su intervención, rechazó cualquier relación con el expolicía Miguel Marcelo Salirrosas y afirmó que las grabaciones son parte de una “manipulación” del Ministerio Público.

“No conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas, nunca he traficado para que sea beneficiado con un traslado”, sostuvo Arana, al inicio de su presentación.

El premier enfatizó que no reconoce la autenticidad del material difundido y negó tener responsabilidad política, jurídica o de cualquier tipo.

“Me causa sorpresa e indignación que se use este argumento para desestabilizar al Gobierno”, expresó.

Arana también cuestionó la difusión del audio que, según dijo, debería estar bajo custodia fiscal.

“Llama la atención que un medio probatorio en poder del Ministerio Público haya sido difundido libre e impunemente”, agregó.

EN VIVO

El caso “El Diablo” salió a la luz tras la difusión de grabaciones en Panorama, que involucrarían tanto a Arana como al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en un presunto favorecimiento al expolicía condenado por organización criminal.

La sesión parlamentaria busca esclarecer si los ministros incurrieron en alguna irregularidad durante sus gestiones, mientras el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por este nuevo escándalo.

TE PUEDE INTERESAR