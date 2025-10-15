El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, expresó su respaldo al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, al que calificó como un grupo “tecnocrático y profesional”.

El parlamentario resaltó la trayectoria de los nuevos ministros y viceministros, quienes, según dijo, cuentan con la capacidad de garantizar una conducción prudente en los próximos meses de transición política.

Salhuana también exhortó a mantener la unidad nacional y promover una política de concertación con los distintos sectores políticos y sociales, en beneficio del país.

El legislador destacó que varios de los integrantes del nuevo gabinete ya han desempeñado funciones en la administración pública, lo que refuerza, a su juicio, la capacidad del Ejecutivo para afrontar los principales desafíos nacionales.