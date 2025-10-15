El legislador de Alianza para el Progreso consideró que el nuevo equipo ministerial tiene la experiencia necesaria para conducir con prudencia la etapa de transición política.
El legislador de Alianza para el Progreso consideró que el nuevo equipo ministerial tiene la experiencia necesaria para conducir con prudencia la etapa de transición política.

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, expresó su respaldo al gabinete ministerial encabezado por Ernesto Álvarez, al que calificó como un grupo “tecnocrático y profesional”.

El parlamentario resaltó la trayectoria de los nuevos ministros y viceministros, quienes, según dijo, cuentan con la capacidad de garantizar una conducción prudente en los próximos meses de transición política.

Salhuana también exhortó a mantener la unidad nacional y promover una política de concertación con los distintos sectores políticos y sociales, en beneficio del país.

El legislador destacó que varios de los integrantes del nuevo gabinete ya han desempeñado funciones en la administración pública, lo que refuerza, a su juicio, la capacidad del Ejecutivo para afrontar los principales desafíos nacionales.

