El Poder Ejecutivo aprobó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, a la República de Panamá, del 27 al 29 de enero de 2026.

Durante ese periodo, el despacho de la Cancillería será encargado al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

La autorización fue oficializada mediante la Resolución Suprema Nº 011-2026-PCM, difundida en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La medida establece las condiciones de la comisión de servicios y los aspectos administrativos correspondientes.

De Zela asistirá, por invitación de su homólogo panameño, al II Foro Económico Internacional – América Latina y el Caribe 2026, que se desarrollará en la ciudad de Panamá los días 28 y 29.

El encuentro reúne a autoridades, representantes de organismos multilaterales y especialistas para el intercambio de experiencias y la promoción de iniciativas de cooperación regional.