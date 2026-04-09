Con miras a las Elecciones 2026, el Grupo El Comercio anunció un despliegue informativo especial para este domingo 12 de abril, enfocado en cubrir el desarrollo del proceso electoral en sus distintas plataformas.
La cobertura incluirá reportes permanentes y análisis a lo largo del día, con el fin de dar cuenta de los principales hechos que se registren durante la jornada.
Entre los canales disponibles, se encuentra una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial en YouTube, donde se informará sobre los momentos más relevantes conforme ocurran.
Asimismo, Diario Correo también mantendrá su web actualizada con información de último minuto sobre las incidencias del proceso electoral en todo el Perú.
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