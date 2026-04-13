El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar el horario de instalación y votación en mesas afectadas por retrasos en la llegada del material electoral en Lima Metropolitana y en dos circunscripciones del extranjero, según anunció la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo.

Durante la lectura oficial de las medidas, la funcionaria precisó que la decisión responde a la necesidad de garantizar el derecho al sufragio en zonas donde no se logró instalar mesas durante la jornada inicial.

“Disponer que respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones del extranjero, que son Orlando, en Florida, y Paterson, en Nueva Jersey, se consideran las siguientes disposiciones”, señaló Clavijo.

#LoÚltimo | JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril. pic.twitter.com/1tngp8k58p — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Instalación y votación se ampliarán hasta el 13 de abril

El JNE determinó extender la instalación de mesas y la votación hasta el lunes 13 de abril, en horarios especiales.

“Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde de acuerdo a sus usos horarios”, indicó la secretaria general.

Asimismo, se dispuso ampliar el horario de votación para permitir que los ciudadanos afectados puedan sufragar.

“Ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril de acuerdo a sus usos horarios”, añadió.

Solicitan apoyo de PCM, Educación y fuerzas de seguridad

Como parte de las medidas, el JNE solicitó a diversas entidades del Estado brindar facilidades para asegurar el desarrollo del proceso electoral en las zonas afectadas.

“Solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros que se brinden las facilidades del caso para que a través del Ministerio de Educación se disponga que los centros educativos se mantengan a disposición”, expresó Clavijo.

También se dispuso el apoyo de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad del material electoral y de los ciudadanos.

“Que se brinde el apoyo en seguridad y logística a través de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, garantizando la seguridad en el despliegue y repliegue del material electoral y de la ciudadanía en general”, sostuvo.

Además, el JNE pidió al Ministerio de Trabajo dictar medidas para facilitar el sufragio de trabajadores que deban acudir a votar en la nueva jornada.

“Que a través del Ministerio de Trabajo se dicten las disposiciones para dar facilidades a los trabajadores que deban emitir su voto el día 13 de abril del 2026”, agregó.

Resultados no se verán afectados y se mantienen restricciones electorales

El organismo electoral también aclaró que estas medidas excepcionales no interferirán en el procesamiento de resultados.

“Disponer que no se afecte el procesamiento de los resultados en los centros de cómputo ni en el portal institucional”, precisó.

Asimismo, se mantendrán las restricciones electorales en los lugares donde se realizará la votación extraordinaria.

“Disponer que se mantengan las prohibiciones de propaganda electoral hasta mañana en los horarios y lugares en los cuales no se pudieron instalar las mesas de sufragio”, indicó.

Finalmente, exhortó a respetar las normas vigentes durante la extensión del proceso electoral.

“Exhortar a que no se difundan encuestas ni resultados de conteo rápido u otros similares”, concluyó.