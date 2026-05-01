Con el objetivo de mantener el cronograma electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el 7 de mayo será el plazo máximo para que los Jurados Especiales Electorales (JEE) realicen audiencias públicas de recuento de votos.

La decisión apunta a acelerar la definición de resultados en las Elecciones Generales 2026.

La disposición también aclara que las actas observadas vinculadas a votos preferenciales, detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), no serán sometidas a recuento.

Estos casos deberán resolverse mediante el cotejo de actas, conforme a la normativa vigente establecida por el organismo electoral.

Según lo señalado, se calcula que cerca del 20% de las más de 65 977 actas observadas podrían pasar a recuento, lo que pondría en riesgo hitos importantes del proceso, como la eventual segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Además, se recordó que la asunción del nuevo gobierno está programada para el 28 de julio de 2026, lo que exige resolver controversias en plazos definidos.

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