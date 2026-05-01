Medida busca agilizar etapas clave y evitar retrasos en la proclamación de resultados. Foto: Andina.
Medida busca agilizar etapas clave y evitar retrasos en la proclamación de resultados. Foto: Andina.

Con el objetivo de mantener el cronograma electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que el 7 de mayo será el plazo máximo para que los Jurados Especiales Electorales (JEE) realicen audiencias públicas de recuento de votos.

La decisión apunta a acelerar la definición de resultados en las Elecciones Generales 2026.

La disposición también aclara que las actas observadas vinculadas a votos preferenciales, detectadas en los centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), no serán sometidas a recuento.

Estos casos deberán resolverse mediante el cotejo de actas, conforme a la normativa vigente establecida por el organismo electoral.

Según lo señalado, se calcula que cerca del 20% de las más de 65 977 actas observadas podrían pasar a recuento, lo que pondría en riesgo hitos importantes del proceso, como la eventual segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Además, se recordó que la asunción del nuevo gobierno está programada para el 28 de julio de 2026, lo que exige resolver controversias en plazos definidos.

Te puede interesar

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS