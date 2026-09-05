El primer debate organizado con éxito por el diario Correo y el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Junín, reunió ayer, viernes 4 de setiembre, a los candidatos a la Municipalidad Distrital de Chilca, quienes expusieron sus principales propuestas en tres ejes: residuos sólidos y gestión ambiental, seguridad ciudadana y planificación urbana.

En este último bloque, los postulantes respondieron además las preguntas formuladas por representantes del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Junín.

Bienvenida. Durante la apertura, el director de Correo Huancayo y subdirector de la cadena nacional Correo, Jorge Esteves Alfaro, sostuvo que el objetivo del medio es contribuir a que la ciudadanía tenga un voto informado. Señaló que los candidatos deben explicar qué se necesita hacer para mejorar Chilca y, fundamentalmente, cómo ejecutar sus propuestas. Remarcó que el distrito afronta diversos problemas y que quien resulte elegido tendrá la responsabilidad de conducir su desarrollo de acuerdo con las expectativas de la población.

“Luego de oír las propuestas que ustedes vayan a dar va a permitir que el elector tenga un concepto más claro a la hora de que el 4 de octubre esté”, dijo.

Leonel Mallqui Silva

Juntos Por el Perú

“La situación de seguridad en Chilca es muy caótica”

Residuos sólidos. “En los primeros tres meses de nuestro gobierno vamos a adquirir 10 contenedores y colocarlos en las zonas críticas para educar a nuestros vecinos sobre la limpieza y el cuidado del medio ambiente. También vamos a adquirir cinco vehículos y, en los primeros tres meses, vamos a elaborar el expediente técnico para una planta de tratamiento de residuos sólidos. Vamos a trabajar con las juntas vecinales, educando y sensibilizando sobre el sistema de residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. También vamos a construir un reservorio en las puertas del río Chilca para solucionar el problema del agua, porque sin agua no podemos cuidar nuestro medio ambiente ni mejorar nuestra calidad de vida”.

Seguridad ciudadana. “Vamos a implementar 200 cámaras de videovigilancia con detector facial, cinco camionetas y 10 motocicletas para fortalecer a los agentes de seguridad ciudadana y llegar rápidamente a los lugares donde se produzcan los incidentes. Vamos a coordinar con las juntas vecinales y con las instituciones que tienen competencia en nuestra jurisdicción. Tenemos cuatro espacios construidos en la gestión anterior que están como elefantes blancos; nosotros vamos a convertirlos en Puestos de Auxilio Rápido. También tenemos que trabajar frente a la desocupación. A través del Procompite Chilca vamos a capacitar a nuestros vecinos y darles capital para que puedan generar sus propios ingresos. También vamos a implementar una academia municipal con aulas pedagógicas para que nuestros jóvenes puedan aprender”.

Planificación Urbana. ”Vamos a proteger las áreas productivas de nuestro distrito mediante una ordenanza municipal y vamos a controlar la expansión de las viviendas que se construyen en lugares prohibidos. La autoridad tiene que proteger nuestras áreas de manera clara y precisa y no permitir que la ciudad siga creciendo de manera desordenada. Tenemos que trabajar en la planificación y coordinar con las instituciones correspondientes para establecer las normas y buscar una solución para las personas que ya han construido o urbanizado en lugares que no son adecuados. Vamos a coordinar con las instituciones para poder ordenar este crecimiento”.

“Yo soy un luchador social de más de 20 años y he trabajado por el bienestar de la población sin ser autoridad ni alcalde. Vamos a tener presupuesto y vamos a gestionar el apoyo desde la Cámara de Diputados y Senadores para ejecutar las obras que Chilca necesita”.

Abraham Carrasco Talavera

Podemos Perú

“Trabajo articulado en residuos y refuerzo del serenazgo”

Residuos sólidos. “El álgido problema de la basura genera entre 90 y 100 toneladas por día en promedio, y en fechas festivas llegamos a más de 130 toneladas diarias. El manejo de los residuos es una enorme responsabilidad; por ello, el problema de la basura no se va a resolver de manera aislada. Requerimos hacer un trabajo mancomunado con el Gobierno Regional y la provincia de Huancayo: vamos a trabajar de forma institucional. Ya se tiene una planta de tratamiento en Huancayo; ahí se debe consolidar un trabajo coordinado. Chilca gasta más de cuatro millones de soles al año en el tratamiento de los residuos sólidos, de los cuales apenas se logra recaudar el 20%; el 80% lo subsidiaremos. Se mejorará el área de Limpieza Pública con la compra de más compactadoras y la implementación del área de Limpieza Pública”.

Seguridad Ciudadana. No es posible que una población de más de 120 mil habitantes apenas tenga nueve vehículos para serenazgo, apenas tengamos 52 serenos y prácticamente apenas 18 cámaras de seguridad. Se tiene que trabajar coordinadamente con el gobierno regional y la provincia de Huancayo. Existen hoy cuatro infraestructuras que se construyeron en la época de Carlos de la Cruz con más de 3 millones de soles que hoy son urinarios; vamos a convertir esos escenarios en puestos de auxilio rápido trabajando de con la Policía. Tenemos que organizar a las juntas vecinales para trabajar de forma coordinada; se debe hacer un trabajo de carácter interinstitucional, tenemos que buscar financiamiento, vamos implementar serenazgo con más camionetas, contratar más serenos y comprar camáras”

Planificación urbana. “En el plan de gobierno metropolitano que estamos trabajando con Fernando Orihuela, Emerson Nolasco y Héctor Melgar “Barbachita”, está considerado que los anillos viales, como por ejemplo Jacinto Ibarra, tienen que culminarse con el respectivo asfaltado y la apertura de manera contundente. El tema de la pavimentación y el asfaltado de Héroes de Azapampa, que llega hasta el distrito de Huancán (la avenida 31 de Octubre) y la avenida 9 de Diciembre, que va desde Ferrocarril hasta el acceso a la franja marginal del río Mantaro, tienen que ser asfaltadas. De tal forma, estos anillos viales, en el plan de gobierno metropolitano estamos considerando, la vía de evitamiento. Esta vía va a lograr descongestionar el tráfico, con mis hermanos mototaxis ya tenemos un compromiso para poder extenderles la mano, trabajar de la mano”.

Dalay Lama Colonio Nolasco

Batalla Peru

“Gestionaremos cámaras con IA y alarmas con perifoneo”

Residuos sólidos. “Primero tenemos que reunirnos nuevamente con nuestros hermanos de Auquimarca y reestructurar la planta de residuos sólidos. Vamos a organizarnos con las juntas vecinales, ir barrio por barrio y sector por sector para concientizar a los vecinos. También vamos a formalizar a nuestros hermanos recicladores para que recojan y segreguen los residuos. A mediano plazo buscaremos otros puntos en Azapampa, Chilca Alta y otros sectores para una nueva planta. Estoy en contra de los contenedores y de los tachos soterrados; tenemos que trabajar en educación y formalización de recicladores”.

Seguridad ciudadana. “Chilca es uno de los distritos más inseguros de la región Junín y tenemos que fortalecer las juntas vecinales. Cada junta tendrá respaldo y soporte logístico de nuestra gestión. Vamos a reemplazar las alarmas obsoletas por alarmas con perifoneo, como las que implementamos en Echadero, con 400 números de celular integrados. También apoyaremos a los vecinos con becas y medias becas para la Academia Municipal. Trabajaremos para mejorar la iluminación LED mediante convenios con Electrocentro. Además, implementaremos cámaras con inteligencia artificial e interconectaremos las cámaras públicas y de los vecinos para hacer seguimiento a los delincuentes. Respeto a la Policía y al serenazgo, pero creo en mis vecinos organizados; vamos a hacer de Chilca el distrito más seguro de la región Junín”.

Planificación urbana. “Chilca está creciendo de manera desordenada y estamos perdiendo áreas verdes. No podemos seguir aceptando dinero antes que las áreas de aporte; vamos a preferir las áreas verdes. También tenemos problemas de transporte porque hay sectores donde no llega ninguna empresa y los vecinos deben caminar largos tramos. Vamos a trabajar una planificación para Chilca junto con el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, las juntas vecinales y los líderes sociales, porque si no planificamos hacia adelante tendremos un distrito con poco desarrollo y desordenado”.

“El primer año de gestión ejecutaremos seis pozos tubulares y cuatro reservorios para garantizar agua. Trabajaremos pavimentos en Azapampa, Chilca Alta, Peñaloza, Llamus, Auquimarca y otros sectores. Apoyaremos a feriantes, pequeños, medianos y grandes empresarios, y trabajaremos la canalización de ríos y drenajes pluviales. Traeremos la primera universidad al distrito y promoveremos inversión privada y formación técnica”.

Jhony Rojas Lázaro

Acción Popular

“Revolución sanitaria en Chilca y mil cámaras”

Residuos sólidos. “Existe una grave crisis ambiental en el distrito de Chilca. Consideramos que debemos impulsar una revolución sanitaria tenemos que crear una “fábrica verde” donde se industrialice el tratamiento de la basura. Proponemos una planta de valorización de residuos mediante asociación público-privada, Así tendremos un distrito limpio. Hablamos de inversión privada porque es el momento de que la gestión pública moderna ingrese al distrito de Chilca. El sector privado asumirá los costos operativos y tecnológicos; la municipalidad, la fiscalización; y los vecinos, el beneficio de un distrito limpio. Esto ya está normado en la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Según la Ley de Recicladores, proponemos realizar el registro de recicladores, ya que muchos se encuentran en la informalidad; nuestro objetivo es formalizarlos.

Seguridad Ciudadana. “Hablar de seguridad ciudadana es atacar la inseguridad de forma inmediata y oportuna. Acción Popular propone instalar cámaras de seguridad en los lugares más críticos: implementaremos más de 1 000 cámaras de última generación y recortaremos las rutas del delito con inteligencia artificial. Estas cámaras se activarán mediante un plan de cerco municipal, con coordinación entre serenazgo y la PNP, para rodear y cercar al delincuente y capturarlo en flagrancia. Implementaremos estas cámaras en los colegios bajo el plan “Colegio Seguro”. Fortaleceremos los Comités de Seguridad Ciudadana y pondremos en agenda el trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial y la Policía contra la impunidad.

Planificación Urbana. “El sistema municipal actual es burocrático y corrupto. Hoy, un vecino o una asociación gasta su dinero y paga de su propio bolsillo el levantamiento topográfico; junta los requisitos con gran esfuerzo, va a la municipalidad y se topa con un muro: expedientes “encarpetados” a propósito, incluso por malos funcionarios que exigen cobros bajo la mesa. Esto va a acabar en mi gestión. Por eso impulsaré el programa “Barrios Urbanizados y Seguros”, una iniciativa que acompañará a todos los barrios en los procesos de habilitación urbana y regularización, a fin de gestionar el acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica y otros servicios. Para ello, incorporaremos un equipo técnico multidisciplinario de habilitaciones urbanas, amparado en la Ley 29090, que tramitará, fortalecerá y obtendrá las habilitaciones urbanas de los barrios abandonados. Este trabajo se realizará con personal netamente de planta”.

Luis Vilcahuamán Izarra

Renovación Popular Perú

“El secreto está en revalorar los residuos sólidos”

Residuos Sólidos. “Nuestro objetivo al término de cuatro años es que Chilca tenga su propia planta para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos inservibles. De cada 100 kilos de basura, 10 son irrecuperables, 40 son orgánicos y los otros 50 corresponden a residuos seleccionados como plásticos, papeles y metales. Tenemos que crear centros de acopio y valorización, educar a la población mediante incentivos municipales y hacer convenios con universidades y facultades de Ingeniería Ambiental. También tenemos que crear una Gerencia de Limpieza Pública y Medio Ambiente, recuperar espacios públicos y consolidar la planta de tratamiento de aguas residuales”.

Seguridad Ciudadana. “La responsabilidad de la seguridad y la tranquilidad pública corresponde a la Policía Nacional. Chilca tiene una sola comisaría y un espacio reducido para alrededor de 250 efectivos. Tenemos que utilizar inmediatamente espacios comunales de Auquimarca y Azapampa para instalar puestos de vigilancia y, a mediano plazo, conseguir terrenos para entregarlos en sesión de uso al Ministerio del Interior. También vamos a gestionar el financiamiento para tener comisarías sectoriales o anexos de la comisaría principal. Tenemos que fortalecer el serenazgo y empoderar al vecino mediante las juntas vecinales y el patrullaje integrado. La prevención también es fundamental: debemos recuperar espacios de recreación, trabajar con las universidades para orientar a los padres. También tenemos que optimizar la Academia Municipal de Chilca y otorgar becas a los estudiantes del distrito”.

Planificación urbana. “Tenemos que implementar y consolidar las áreas de equipamiento porque también tienen que ver con la salud emocional y mental. De acuerdo con los planes urbanos de Chilca, existen 13 áreas destinadas a recreación pública, pero solamente dos están implementadas. Tenemos que consolidar espacios en Auquimarca, Azapampa, Romancoto y Peñaloza, entre otros sectores, y nuestro plan contempla implementar por lo menos el 30 % de las áreas establecidas. También debemos recuperar el parque Abel Martínez, mejorar las áreas verdes y los espacios para los jóvenes. En Coto Coto tenemos que mejorar la seguridad, instalar paneles solares y ampliar el horario de atención del estadio. No necesitamos cambiar el uso de las áreas destinadas a recreación pública; tenemos que consolidarlas y gestionar presupuesto para ello”.