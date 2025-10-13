El congresista Elvis Vergara, integrante de Acción Popular, afirmó que su colega de bancada Ilich López no tiene previsto renunciar al cargo de tercer vicepresidente del Congreso, al que fue elegido como parte de la actual Mesa Directiva.

En declaraciones a la prensa, Vergara sostuvo que López cuenta con el respaldo de su bancada y que, de acuerdo con información extraoficial, sería el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) quien presentaría su dimisión al cargo que ocupa en la directiva parlamentaria.

“Particularmente el congresista López tiene la confianza de la bancada de Acción Popular, ha sido elegido para estar en la Mesa Directiva y no creo que vaya a renunciar”, manifestó.

Añadió que, en caso de confirmarse una renuncia, el procedimiento correspondería únicamente a reemplazar al parlamentario saliente.

“Quien renuncie, tendrá que elegirse a ese miembro. Según tenemos información extraoficial, el señor Rospigliosi va a renunciar a la Mesa Directiva. De hacerlo, en todo caso, tendría que elegirse quien lo reemplace a él”, precisó.

Vergara también reconoció que la Mesa Directiva enfrenta una serie de cuestionamientos públicos y que esta situación ha generado tensiones en torno al papel de Fuerza Popular, partido que encabeza la actual conducción del Parlamento.

“Hay muchos partidos y bancadas que obedecen mucho a las críticas, demasiado diría yo. Hay algunas críticas fuertes respecto a que Fuerza Popular encabece la Mesa Directiva hoy. Sí (es una papa caliente para ellos), en todo caso para nosotros sería un reto”, señaló.