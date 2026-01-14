El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, informó que su grupo de trabajo inició diligencias preliminares tras conocerse una reunión extraoficial entre el presidente encargado, José Jerí, y un empresario de origen chino.

El parlamentario precisó que ya se envió un oficio a Palacio de Gobierno para solicitar información sobre dicho encuentro, y remarcó que, más allá de una eventual citación formal, las indagaciones ya están en marcha.

“Lo que más necesita el país es transparencia en las acciones de sus autoridades”, señaló.

Vergara indicó que Jerí mantiene su condición de congresista, por lo que puede acudir al Parlamento sin impedimentos. En ese sentido, expresó su expectativa de que se presente de manera voluntaria y no espere una convocatoria oficial.

Asimismo, cuestionó las explicaciones brindadas por el mandatario sobre el motivo de la reunión y consideró que no se usó el conducto adecuado.