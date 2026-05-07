El congresista Elvis Vergara evaluó que una eventual moción de censura contra el presidente José Balcázar tendría pocas posibilidades de prosperar, considerando el escenario político marcado por el cierre del actual periodo y el próximo cambio de autoridades.

El legislador explicó que no respaldó la iniciativa debido a que el país se encuentra a pocas semanas de conocer al próximo jefe de Estado tras la segunda vuelta electoral,

“Estamos a un mes y días de saber quién será el próximo presidente y además está próxima la instalación de la junta preparatoria del Congreso. Considero poco probable que prospere una censura”, declaró.

En relación con una denuncia constitucional contra el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez por presunto uso indebido del cargo cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, Vergara señaló que el caso habría permanecido sin avances durante un periodo prolongado dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

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