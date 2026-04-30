En el marco de una ceremonia oficial, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, resaltó la importancia del país como un socio estratégico dentro de la relación bilateral, calificándolo como un actor clave en el fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones.

Durante su intervención por la presentación de una moneda conmemorativa, el diplomático señaló que “celebramos un hito que une a dos naciones, dos siglos, y dos símbolos de la libertad y patrimonio cultural: la Torre de la Libertad de Miami y Machu Picchu”.

Además, remarcó que “para promover la cooperación y la prosperidad, la Administración del Presidente Trump ha renovado su enfoque en el Hemisferio Occidental. Perú se destaca como un socio vital. Como decimos en casa, Perú es clave”.

Navarro también explicó que la pieza conmemorativa “conmemora 200 años de relaciones bilaterales y 200 años de cooperación y prosperidad” y afirmó que “nuestra relación no es solo histórica—es profundamente humana”. En ese contexto, evocó su juramentación como embajador en la Torre de la Libertad de Miami, recordando que en el pasado “fue el refugio de los cubanos en busca de libertad”.

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